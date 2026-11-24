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Компенсацию от 5 до 10 тысяч рублей за корпоратив, пропущенный из-за смены или дежурства, предложил выплачивать сотрудникам общественный деятель Вадим Попов в разговоре с изданием "Абзац".

"Оптимальный вариант – денежная компенсация от 5 до 10 тысяч рублей, подарочный набор – слабая замена", – считает активист.

По его словам, выплата должна полагаться только тем, кто не попал на праздник по производственной необходимости, иначе мера превратится в "премию за нежелание идти" и вызовет напряжение в коллективе.

Минтруд, по мнению общественника, мог бы рекомендовать работодателям такую практику. Сменный график ставит людей в неравное положение: бюджет на их долю участия в празднике компания закладывает, но ни торжества, ни компенсации они не получают.

Особенно остро это воспринимается в коллективах, где график 2/2 или дежурства не прихоть, а условие работы, отметил Попов. Работодателям также предложили подумать об отгулах или изменении графика для таких сотрудников.

Тем временем новогодний корпоратив собираются посетить 36% россиян, чаще всего такие планы строят люди в возрасте 25–34 лет (44%). Таковы результаты опроса 10 тысяч человек, который провели аналитики, данные оказались в распоряжении RT.

Еще 19% опрошенных проведут праздник с коллегами своими силами, а у 18% организацию берет на себя работодатель. Среди тех, у кого корпоратива не будет, четверть такие мероприятия не любят, а у 18% компания просто не планирует праздник.

Лучшим форматом участники опроса назвали встречу в ресторане, кафе или баре – 49%. Каждый четвертый предпочел бы выезд за город, 17% – встречу в офисе, 16% – квесты и мастер-классы, 10% – небольшое путешествие с коллегами.

В программу праздника чаще включают ужин или фуршет, поздравления и конкурсы. О традиции играть в "Тайного Санту" рассказали 26% опрошенных.

Девять из десяти тех, кто пойдет на корпоратив, потратятся на подготовку к нему. Одаривать коллег будут 44%, столько же приобретут праздничную одежду, 26% – аксессуары и украшения, 19% – обувь. В среднем на покупки респонденты готовы выделить 8 тысяч рублей.

Ранее Попов выступил с предложением запретить алкоголь на корпоративах. По его мнению, такие мероприятия с употреблением спиртного являются пережитком прошлого. Вместо вечеринок, где сотрудники напиваются "до животного состояния", он предложил проводить безалкогольные встречи с подведением итогов года.

Попов также отметил, что во время новогодних каникул граждане злоупотребляют крепкими напитками. По его словам, отказ от алкоголя на корпоративах поможет сохранить не только здоровье, но и моральный облик работников.

