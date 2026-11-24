Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные нанесли удар по электроподстанции в Черниговской области. Она обеспечивала работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что речь идет о подстанции напряжением 110 киловольтов, расположенной в населенном пункте Прилуки.

Отмечается, что минувшей ночью Вооруженные силы России беспилотниками нанесли удары по украинским объектам энергетики и топливной инфраструктуры. Также они атаковали морские суда, которые использовались в интересах ВСУ.

Ранее целью российских военных стала электростанция "Правобережная" напряжением 330 киловольтов в Запорожье. Она также обеспечивала работу предприятий ВПК Украины.

В Одесской области целью стал порт Килия. Там поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для доставки военного имущества и грузов для ВСУ.

