Фото: MAX/"Минобороны России"

355 беспилотников летели в сторону Московского региона в период с 23:00 23 ноября по 08:00 24 ноября, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

"Большая часть нейтрализована силами ПВО Минобороны на дальних подступах", – отметил градоначальник.

Мэр добавил, что на подлете к Москве было ликвидировано 63 БПЛА.

На фоне атаки аэропорты Внуково и Шереметьево переходили на обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами. В Росавиации подчеркивали, что это нужно для того, чтобы обеспечить безопасность полетов. В настоящий момент авиагавани вернулись к штатной работе.

