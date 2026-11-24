24 ноября, 07:27Шоу-бизнес
Фото: ТАСС/Софья Сандурская
Бывшего мужа блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) Артема Чекалина этапировали отбывать наказание в колонию. Он осужден по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
В апреле 2026 года Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалина к 7 годам лишения свободы и штрафу в размере более 194 миллионов рублей.
Основанием для обвинения стали валютные операции, связанные с переводом за границу денег от продажи фитнес-марафонов. Средства поступали на счета компании-нерезидента E-FITNESS FZСO в Объединенных Арабских Эмиратах.
Чекалин пытался оспорить вынесенный ему приговор, однако Московский городской суд не нашел оснований для его изменения и оставил решение в силе. После этого осужденного этапировали в исправительное учреждение.
Лерчек и ее бывший муж стали фигурантами дела о создании преступного сообщества и легализации незаконно полученных средств в 2024 году.
Производство по делу Лерчек приостанавливали из-за диагностированного у нее онкологического заболевания. Позднее процесс возобновили. Суд назначил блогеру условное наказание, штраф в размере 763,5 миллиона рублей и запрет на администрирование сайтов. Однако в ноябре Владимир Путин помиловал Чекалину, после чего она смогла отправиться в Китай на лечение.