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Бывшего мужа блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) Артема Чекалина этапировали отбывать наказание в колонию. Он осужден по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

В апреле 2026 года Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалина к 7 годам лишения свободы и штрафу в размере более 194 миллионов рублей.

Основанием для обвинения стали валютные операции, связанные с переводом за границу денег от продажи фитнес-марафонов. Средства поступали на счета компании-нерезидента E-FITNESS FZСO в Объединенных Арабских Эмиратах.

Чекалин пытался оспорить вынесенный ему приговор, однако Московский городской суд не нашел оснований для его изменения и оставил решение в силе. После этого осужденного этапировали в исправительное учреждение.

Лерчек и ее бывший муж стали фигурантами дела о создании преступного сообщества и легализации незаконно полученных средств в 2024 году.

Производство по делу Лерчек приостанавливали из-за диагностированного у нее онкологического заболевания. Позднее процесс возобновили. Суд назначил блогеру условное наказание, штраф в размере 763,5 миллиона рублей и запрет на администрирование сайтов. Однако в ноябре Владимир Путин помиловал Чекалину, после чего она смогла отправиться в Китай на лечение.