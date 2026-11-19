Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ler_chek

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, перед началом лечения от онкологии в Китае снизила цены на рекламу в сторис и других форматах: менеджеры сократили ее прайс на сумму до 10 миллионов рублей. Об этом сообщает Mash в мессенджере MAX.

Сейчас пакет, включающий рилс, сторис и публикацию в мессенджере Telegram, стоит 34 миллиона рублей, а серия из 15 историй – 22 миллиона. Один короткий ролик обойдется рекламодателю от 1,2 миллиона рублей. Продвигать товары для здоровья можно минимум за 1,5 миллиона рублей, за рилс просят – 2–3 миллиона, за пост в Telegram – еще 1,5 миллиона.

Уточняется, что в 2023 году аналогичный пакет из рилс, сторис и публикации стоил 40 миллионов рублей, а 15 историй – 30 миллионов.

Рекламодателей просят принять решение быстрее, так как заказы Лерчек может выполнить только в ближайшие дни, а затем сделает перерыв примерно на месяц. Исключение составляют компании, которые смогут отправить свои товары для рекламы в Китай.

В 2024 году Лерчек и ее бывший муж Артем Чекалин стали фигурантами дела о создании преступного сообщества и легализации средств, полученных незаконным путем. Они направили за рубеж более 250 миллионов рублей от фитнес-марафонов.

В результате Чекалина приговорили к 7 годам лишения свободы, а уголовное дело в отношении Лерчек было приостановлено из-за диагностированного у нее рака желудка четвертой стадии, однако спустя время процесс возобновили.

В итоге суд назначил ей условное наказание, штраф в 763,5 миллиона рублей и запрет на администрирование сайтов. Позднее Владимир Путин помиловал блогера, и она смогла вылететь из России в Китай, где ей предстоит пройти CAR-T-терапию.