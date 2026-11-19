Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атаки отражали с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Дроны сбили над акваторией Черного моря и Республикой Крым. Также БПЛА уничтожали на территориях Орловской, Липецкой, Белгородской, Курской и Брянской областей.

Ранее сообщалось, что в Курске в результате атаки украинских беспилотников пострадали 13 человек, троих из них госпитализировали с травмами средней степени тяжести. Остальным после осмотра и оказания первой помощи назначили амбулаторное лечение.

Также повреждения получили жилые дома, здания суда, библиотеки и медицинского колледжа, а несколько автомобилей загорелись.

