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Глава Белого дома Дональд Трамп оценил поездку в КНР на 12 баллов из 10 возможных. Об этом президент Штатов заявил в интервью телеканалу NBC.

"Думаю, это было 12 баллов. По шкале от 0 до 10 я бы поставил 12. Все прошло отлично", – сказал Трамп.

Президент США добавил, что на саммите были выстроены фантастические отношения.

Трамп и Владимир Путин провели двустороннюю встречу на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Стороны обсудили урегулирование конфликта на Украине, отношения РФ и США.

Кроме того, Путин, Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин провели встречу, которая продлилась 1,5 часа, и приняли совместную декларацию о мире. По словам российского лидера, беседа прошла в свободном и откровенном режиме и помогла участникам лучше понять позиции друг друга.