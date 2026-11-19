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Продажи нового кроссовера Lada Azimut стартуют 1 декабря 2026 года практически во всех дилерских центрах Lada. Об этом рассказал президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов в кулуарах форума "Транспорт России".

"Автовозы с новыми автомобилями уже в пути", – передает РИА Новости его слова.

В 2027 году компания рассчитывает выпустить и продать не менее 20 тысяч таких машин, тогда как заводы "АвтоВАЗа" позволяют производить до 70 тысяч кроссоверов ежегодно. Соколов назвал это хорошим результатом для первого года продаж, особенно если учесть, что они начнутся только в декабре.

По словам президента компании, сейчас ежедневно выпускают примерно 50 таких автомобилей, а еженедельно – 250. Темп выпуска компания намерена увеличивать в ближайший месяц и после Нового года.

Соколов также напомнил, что стратегия развития автопрома допускает рост российского авторынка почти до 3 миллионов машин в год. Пока же годовой объем рынка составляет 1,4 миллиона автомобилей, и предпосылок для взрывного роста продаж нет.

Серийный выпуск Lada Azimut стартовал в сентябре. Начальная линейка силовых агрегатов автомобиля представлена модернизированными российскими двигателями объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиные силы соответственно.

Для флагманского кроссовера компания создала порядка тысячи оригинальных узлов и деталей, включая кузовные панели, элементы шасси и двигателя, светотехнику и детали интерьера.

Полноприводная гибридная версия Lada Azimut также будет оснащена тяговой аккумуляторной батареей российского производства.