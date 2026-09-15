В Lada рассказали, что российские машины нравятся гостям из Сербии, Ливана и стран Африки

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Российские автомобили вызывают интерес у гостей международного фестиваля молодежи из Сербии, Ливана и стран Африки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Lada.

Собеседник журналистов отметил, что иностранные участники подходят, рассматривают машины и живо ими интересуются. Гости фестиваля активно заглядывают внутрь автомобилей. Интерес возникает практически ко всей линейке отечественного автопрома.

Ранее сообщалось, что экспортные поставки "АвтоВАЗа" охватили уже 31 направление. При этом компания остается единственным отечественным предприятием в сегменте легковых автомобилей, обладающим полным циклом создания новых моделей – от разработки дизайн-концепции до серийного производства.

Кроме того, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров говорил, что доля машин отечественного производства на российском авторынке за 8 месяцев текущего года выросла на 8% и составила 63,5%. Продажи российских авто выросли более чем на 23% и составили 597,5 тысячи единиц.

