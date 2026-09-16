Пророссийский хакер заблокировал серверы ведущего поставщика военных товаров для ВСУ

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Пророссийский хакер PalachPro заявил РИА Новости об успешной кибератаке на серверы украинской компании Dolya Communication System – ведущего поставщика средств связи и товаров военного назначения для ВСУ, СБУ и нацгвардии Украины.

По его словам, в результате масштабной DDoS-атаки и других воздействий были заблокированы серверы и файловый менеджер компании, нарушена работа ключевых коммуникационных сервисов, включая почту, файловый обмен и мессенджер ВСУ Sonata, а также заблокирован доступ к сайту и внутреннему документообороту, в том числе к пополнению базы данных новыми заказами от украинских силовиков.

Хакер отметил, что сотрудники компании и ее заказчики на длительный срок лишились доступа к указанным сервисам, что привело к сбоям в обслуживании клиентов, задержкам в поддержке систем радиосвязи, репутационным потерям и финансовому ущербу.

Для ВСУ и других украинских силовиков атака обернулась временными нарушениями служебных каналов связи, проблемами с доступом к технической документации и необходимостью перехода на резервные каналы. PalachPro подчеркнул, что эта атака будет не последней и станет примером череды отключений компаний по всей Украине.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные нанесли удар с помощью БПЛА по железнодорожному составу в порту Южный в момент погрузки грузов для Вооруженных сил Украины. Там отметили, что бойцы продолжают атаковать объекты железнодорожной инфраструктуры в западных областях Украины, которые используются для транспортировки военных грузов из Европы.