15 сентября, 20:53Общество
Заморозков в Москве на неделе не ожидается
Фото: foto.mos.ru
В Москве не прогнозируется заморозков в течение недели. Об этом сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Людмила Паршина.
"Но температура будет ночью (16 сентября. – Прим. ред.) низкая – 6–8 градусов, местами в Москве – до 3–4 градусов", – приводит слова Паршиной РИА Новости.
По ее словам, затем ночная температура начнет повышаться и составит 8–13 градусов.
При этом заморозки ожидаются в ряде регионов России. В ночь на 16 сентября температура воздуха может опуститься до минус 2 градусов в Карелии, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях.
Также эта ночь может стать одной из самых холодных с начала мая в Москве. По области температура составит от 5 до 10 градусов.
Ночь на 16 сентября может стать одной из самых холодных в Москве с начала мая