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15 сентября, 20:53

Общество

Заморозков в Москве на неделе не ожидается

Фото: foto.mos.ru

В Москве не прогнозируется заморозков в течение недели. Об этом сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Людмила Паршина.

"Но температура будет ночью (16 сентября. – Прим. ред.) низкая – 6–8 градусов, местами в Москве – до 3–4 градусов", – приводит слова Паршиной РИА Новости.

По ее словам, затем ночная температура начнет повышаться и составит 8–13 градусов.

При этом заморозки ожидаются в ряде регионов России. В ночь на 16 сентября температура воздуха может опуститься до минус 2 градусов в Карелии, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях.

Также эта ночь может стать одной из самых холодных с начала мая в Москве. По области температура составит от 5 до 10 градусов.

Ночь на 16 сентября может стать одной из самых холодных в Москве с начала мая

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