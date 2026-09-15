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15 сентября, 21:54

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AP: Ким Кардашьян присудили 1 евро по делу об ограблении на 9 млн в Париже

Ким Кардашьян присудили 1 евро по делу об ограблении на 9 млн в Париже

Фото: ТАСС/АР/Jordan Strauss

Французский суд удовлетворил иск американской телезвезды Ким Кардашьян о компенсации за вооруженное ограбление в Париже в 2016 году, присудив ей 1 евро. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на адвоката, участвующего в процессе.

Суд также назначил выплаты другим пострадавшим. Бывший администратор отеля получит 109 тысяч евро вместо запрошенных 550 тысяч. Его адвокат назвал это решение победой. Сам отель получит 50 тысяч евро, а стилисту Кардашьян Симоне Бреттеру тоже присудили 1 евро.

Ограбление произошло в октябре 2016 года. Несколько мужчин в масках ворвались в номер гостиницы, куда Кардашьян приехала на Неделю моды. Они угрожали ей огнестрельным оружием, но не причинили вреда. Преступники забрали личные украшения звезды и скрылись. Общая стоимость похищенного составила 9 миллионов евро, только одно кольцо оценивалось в 4 миллиона евро.

Ранее правоохранители Лос-Анджелеса задержали мужчину по подозрению в ограблении особняка Кардашьян в закрытом поселке Хидден-Хилз в Калифорнии. СМИ писали, что злоумышленник проник в поместье, когда в нем никого не было. Его заметили в тот момент, когда он грузил вещи в одну из машин, находившихся на территории дома знаменитости.

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