Лантратова заявила, что РФ и Украина продолжают переговоры по поиску пропавших без вести

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Россия и Украина продолжают переговоры по поиску пропавших без вести военнослужащих и обмениваться списками. Об этом в интервью РИА Новости сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

По ее словам, ведется работа с министерством обороны РФ, а также с украинским омбудсменом.

Она отметила, что стороны стараются установить судьбу каждого человека: если военнослужащий находится в плену, предпринимаются попытки выйти на переговоры.

Ранее стало известно, что Россия вернула из украинского плена 663 военнопленных с момента вступления Яны Лантратовой в должность нового федерального омбудсмена.

Она рассказала, что поддерживает рабочее взаимодействие с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом по гуманитарным вопросам, включая возвращение и обмен военнопленными.