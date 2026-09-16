В Госдуме предложили учитывать ипотеку при оценке нуждаемости семей

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Платежи по ипотеке за единственное жилье необходимо учитывать при оценке нуждаемости семьи для назначения пособий. С такой идеей в интервью ТАСС выступил депутат Госдумы от фракции ЛДПР Валерий Селезнев.

По его мнению, при определении размера социальной помощи необходимо анализировать, сколько денег фактически остается в распоряжении семьи после обязательных платежей.

Как отметил парламентарий, в настоящее время для получения единого пособия среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточный минимум, установленный в регионе проживания.

Однако, по словам Селезнева, ипотечные выплаты за единственное жилье также являются обязательным расходом, и их следует учитывать при расчете нуждаемости, чтобы получить реальную картину финансового положения семьи.

Депутат подчеркнул, что если значительная часть доходов семьи уходит на погашение ипотеки, эти средства фактически недоступны для текущих нужд. На них нельзя купить продукты, одежду для ребенка или лекарства.

В связи с этим, по мнению Селезнева, при назначении социальной помощи следует ориентироваться не только на начисленный доход, но и на то, сколько денег реально остается у семьи после всех обязательных выплат.

Ранее в Госдуме предложили увеличить размер и срок выплат декретных пособий. В настоящее время пособие выплачивается на детей до полутора лет, хотя максимальный срок декретного отпуска составляет три года. Авторы инициативы считают, что пособие нужно платить все три года отпуска по уходу за ребенком.