Автомобиль загорелся на Песчаном путепроводе в Москве в результате ДТП

Фото: Москва 24

На Песчаном путепроводе в Москве произошло ДТП, в результате которого загорелся автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

По предварительной информации, столкнулись два транспортных средства, после чего одно из них опрокинулось и воспламенилось. На месте происшествия работают оперативные службы.

Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются. Движение по путепроводу в сторону проспекта Маршала Жукова временно перекрыто.

Ранее на Кутузовском проспекте произошла авария с участием пешехода. На месте ДТП работали оперативные службы города. Водителей просили выбирать пути объезда.