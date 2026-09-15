15 сентября, 14:02Происшествия
Два грузовика столкнулись на 90-м км МКАД
Фото: 123RF.com/yaalan
Два грузовых автомобиля попали в ДТП на внутренней стороне 90-го километра МКАД. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
По данным ведомства, авария произошла в районе съезда 91. На месте ДТП работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется.
При этом движение в районе аварии затруднено на 4 километра и осуществляется по 2 полосам из 5.
Ранее в Архипо-Осиповке Краснодарского края столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль Volkswagen. Водитель иномарки двигался по трассе М-4 "Дон", однако вылетел на встречную полосу движения и врезался в автобус, который ехал из Ростова в Геленджик.
В результате ДТП водитель Volkswagen и его пассажирка погибли. Люди, находившиеся в автобусе, не пострадали.