Два грузовика столкнулись на 90-м км МКАД

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Два грузовых автомобиля попали в ДТП на внутренней стороне 90-го километра МКАД. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

По данным ведомства, авария произошла в районе съезда 91. На месте ДТП работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется.

При этом движение в районе аварии затруднено на 4 километра и осуществляется по 2 полосам из 5.

Ранее в Архипо-Осиповке Краснодарского края столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль Volkswagen. Водитель иномарки двигался по трассе М-4 "Дон", однако вылетел на встречную полосу движения и врезался в автобус, который ехал из Ростова в Геленджик.

В результате ДТП водитель Volkswagen и его пассажирка погибли. Люди, находившиеся в автобусе, не пострадали.

