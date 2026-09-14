Пять человек пострадали в ДТП со скорой помощью в Башкирии

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Пять человек пострадали в ДТП с автомобилем скорой помощи в башкирском городе Октябрьском. Инцидент произошел на пересечении улиц Ленина и Кортунова, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Там уточнили, что машина скорой помощи, двигаясь со включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, врезалась в легковой автомобиль Nissan. Все пострадавшие находились в автомобиле скорой помощи. Среди них – 31-летний водитель, двое фельдшеров, пациент и его сопровождающий. Все они доставлены в больницу для осмотра.

Глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин в своем телеграм-канале добавил, что у пострадавших травмы легкой степени тяжести. Медиков и водителя отпустили на амбулаторное лечение. Пациент поступил в терапевтическое отделение с первоначальным диагнозом.

Ранее в Симферополе автобус врезался в несколько машин и въехал во входную группу торгового центра. В салоне в этот момент находились 16 пассажиров. Всем пострадавшим оказали помощь на месте.

Причиной аварии могло стать ухудшение самочувствия водителя. Его госпитализировали.

