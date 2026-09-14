Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 сентября, 12:41

Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП со скорой помощью в Башкирии

Фото: vk.ru/ugibddmvdrb

Пять человек пострадали в ДТП с автомобилем скорой помощи в башкирском городе Октябрьском. Инцидент произошел на пересечении улиц Ленина и Кортунова, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Там уточнили, что машина скорой помощи, двигаясь со включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, врезалась в легковой автомобиль Nissan. Все пострадавшие находились в автомобиле скорой помощи. Среди них – 31-летний водитель, двое фельдшеров, пациент и его сопровождающий. Все они доставлены в больницу для осмотра.

Глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин в своем телеграм-канале добавил, что у пострадавших травмы легкой степени тяжести. Медиков и водителя отпустили на амбулаторное лечение. Пациент поступил в терапевтическое отделение с первоначальным диагнозом.

Ранее в Симферополе автобус врезался в несколько машин и въехал во входную группу торгового центра. В салоне в этот момент находились 16 пассажиров. Всем пострадавшим оказали помощь на месте.

Причиной аварии могло стать ухудшение самочувствия водителя. Его госпитализировали.

Читайте также


происшествияДТПрегионы

Опасная болезнь поразила легкие российских вейперов

Течение заболевания крайне тяжелое, из-за чего пациенты нередко попадают в реанимацию

"Вейп-ассоциированное поражение легких" не новое заболевание и ранее фигурировало в СМИ как EVALI

Читать
закрыть

Странный объект напугал жителей деревни под Ярославлем

Местные жители связали с ним гибель животных и необычное поведение птиц

Читать
закрыть

Россияне выступили за сокращение рабочей недели

Они уверены: восьмичасовой день давно превратился в формальность и не отражает реальную загрузку

Эксперты уточнили, что такой метод действительно дает эффект

Читать
закрыть

Чем опасны стоматологические экспресс-туры в Китай?

Эксперты уточняют: регулярно фиксируются случаи недобросовестного оказания услуг

Читать
закрыть

Сфинксу набили тату и выкинули на улицу в Ростове-на-Дону

Наказанием за подобное может стать штраф или лишение свободы

Читать
закрыть

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика