Водитель автобуса, врезавшегося в здание ТЦ в Симферополе, госпитализирован

Фото: MAX/"Прокуратура Республики Крым"

Водитель автобуса, врезавшегося в здание торгового центра (ТЦ) в Симферополе, госпитализирован. Об этом сообщила прокуратура Республики Крым.

По предварительной информации, автобус, следовавший по городскому маршруту № 94, столкнулся с несколькими автомобилями, после чего въехал во входную группу ТЦ. Причиной происшествия могло стать ухудшение состояния здоровья водителя.

Всего в салоне находились 16 пассажиров. По предварительным данным, есть пострадавшие, им оказана помощь на месте. Прокуратура взяла под свой контроль ход проверки по данному инциденту. Также будет дана оценка соблюдению требований законодательства при организации перевозок пассажиров.

Кроме того, проверку организовали в МВД по Крыму. Сотрудниками полиции устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. В региональной Госавтоинспекции призвали водителей к строгому соблюдению ПДД и скоростного режима, а также указали на важность быть внимательными за рулем.

Ранее водитель автомобиля Renault въехал в здание магазина в подмосковной Истре. По предварительной версии, водитель иномарки не справился с управлением. В результате аварии пострадал один из покупателей. Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства инцидента.

