Автомобиль въехал в здание магазина в подмосковной Истре

Водитель на автомобиле Renault въехал в здание магазина в подмосковной Истре. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В ведомстве заявили, что ДТП произошло на Московской улице. По предварительной версии, водитель иномарки не справился с управлением. В результате аварии пострадал один из покупателей – он получил травмы и был доставлен в медучреждение.

Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства инцидента. По результатам проведенной проверки правоохранители примут решение в соответствии с законодательством.

Ранее водитель сбил ребенка 2024 года рождения и уехал с места ДТП на Гостиничной улице на северо-востоке Москвы. Выяснилось, что ребенок выбежал на проезжую часть и попал под колеса автомобиля Genesis. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Правоохранители оперативно установили и задержали владельца машины.

