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04 июня, 13:44

Происшествия

В Домодедове трехлетний мальчик погиб в ДТП с питбайком

Фото: МАХ/"Прокуратура Московской области"

Трехлетний мальчик погиб в ДТП с питбайком в подмосковном Домодедове. Об этом сообщила пресс-служба главка СК России по Московской области.

Инцидент произошел 3 июня в закрытом коттеджном поселке. По данным ведомства, 11-летний мальчик катал на питбайке 3-летнего ребенка. В какой-то момент, не справившись с управлением во время движения, дети наехали на турник. От травм, полученных при падении с транспортного средства, малолетний скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи и криминалисты осмотрели место аварии и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Они допрашивают свидетелей и устанавливают причины случившегося.

В СК напомнили родителям, что питбайк – это спортивный инвентарь, предназначенный для активной езды и соревнований. Он должен использоваться с соблюдением требований безопасности и в специально отведенных местах.

Ранее в деревне Ганусово Раменского округа подросток на питбайке столкнулся с "ГАЗелью". Предварительно, авария произошла, когда 12-летний ребенок выезжал со второстепенной дороги на главную. В результате ДТП несовершеннолетний погиб. Обстоятельства ЧП выяснят сотрудники ГАИ.

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