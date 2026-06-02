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02 июня, 21:41

Происшествия

Трое подростков на электросамокате пострадали в ДТП с автомобилем в Щелкове

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Трое подростков на электросамокате пострадали в ДТП с автомобилем в Щелкове. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

Авария произошла днем 2 июня возле дома на улице Широкой. По данным ведомства, водитель, находясь за рулем машины Toyota, во время поворота с главной дороги на второстепенную врезался в электросамокат, на котором ехали 12-летний мальчик и две девочки в возрасте 12 и 13 лет.

В результате трое подростков получили травмы, их госпитализировали. Спустя время двое несовершеннолетних были отпущены домой после оказания медпомощи.

Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства ДТП. По результатам проверки будет принято решение, предусмотренное российским законом.

Ранее автомобиль сбил двух 15-летних девочек, которые ехали вдвоем на одном электросамокате, на Белореченской улице в Москве. По данным столичной прокуратуры, несовершеннолетние пересекали проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. После ДТП их госпитализировали.

В ведомстве призвали родителей объяснить детям, что передвигаться вдвоем на одном электросамокате опасно и запрещено. На пешеходном переходе нужно спешиваться и везти средства индивидуальной мобильности рядом с собой. Переходить дорогу следует только по переходу и на разрешающий сигнал светофора.

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