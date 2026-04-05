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05 апреля, 13:24

Происшествия

Электровелосипедист сбил 76-летнюю женщину на северо-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина на электровелосипеде сбил 76-летнюю женщину на улице Маршала Катукова в Москве. Ее здоровью причинен тяжкий вред, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

"Хорошевская межрайонная прокуратура утвердила обвинительный акт в отношении 29-летнего мужчины. Он обвиняется по части 1 статьи 268 УК РФ ("Нарушение другим участником движения правил безопасности движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью")", – отметило ведомство.

По данным прокуратуры, мужчина нарушил правила безопасности дорожного движения и сбил женщину. Уголовное дело передано в суд.

Ранее мужчина на электровелосипеде наехал на ребенка на тротуаре в столичном районе Бибирево. В результате мальчик был госпитализирован с травмами. Инцидент произошел на улице Пришвина. 29-летний водитель электровелосипеда двигался по тротуару и сбил ребенка 2018 года рождения.

Тем временем Солнечногорский городской суд вынес приговор мужчине по делу об управлении электросамокатом в нетрезвом виде. В материалах указывалось, что он был остановлен на дороге сотрудником ДПС. Выяснилось, что у злоумышленника была не погашена судимость за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

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