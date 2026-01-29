Троллейбус в Омске проехал на красный и сбил ребенка на пешеходном переходе

Фото: телеграм-канал "Омская полиция"

В Омске водитель троллейбуса проехал на красный свет и сбил 11-летнего школьника на пешеходном переходе, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.

ДТП произошло около 07:50 (04:50 по московскому времени) 29 на проспекте Карла Маркса в Омске в районе торгового центра "Каскад".

Предварительно установлено, что водитель маршрута № 4 проигнорировал запрещающий сигнал светофора на перекрестке с улицей Циолковского и совершил наезд на 11-летнего мальчика, который начал переходить дорогу по пешеходному переходу. В результате ребенок был госпитализирован с тяжелыми травмами, он находится в реанимации.

Прокуратура Омской области взяла на контроль ход проверки по факту случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Балашихе 37-летний водитель, находясь за рулем машины Ford, сбил 5-летнюю девочку, которую родители везли на санках через нерегулируемый пешеходный переход. В результате ребенок получил травмы, девочку доставили в больницу.