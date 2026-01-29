29 января, 10:20Происшествия
Троллейбус в Омске проехал на красный и сбил ребенка на пешеходном переходе
Фото: телеграм-канал "Омская полиция"
В Омске водитель троллейбуса проехал на красный свет и сбил 11-летнего школьника на пешеходном переходе, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.
ДТП произошло около 07:50 (04:50 по московскому времени) 29 на проспекте Карла Маркса в Омске в районе торгового центра "Каскад".
Предварительно установлено, что водитель маршрута № 4 проигнорировал запрещающий сигнал светофора на перекрестке с улицей Циолковского и совершил наезд на 11-летнего мальчика, который начал переходить дорогу по пешеходному переходу. В результате ребенок был госпитализирован с тяжелыми травмами, он находится в реанимации.
Прокуратура Омской области взяла на контроль ход проверки по факту случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
