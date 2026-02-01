Форма поиска по сайту

01:33

Происшествия

Семь человек спасли при пожаре в жилом доме на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Сотрудники МЧС спасли семь человек во время пожара в одном из жилых домов на западе Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по столице.

Пожар вспыхнул в одной из квартир жилого дома по адресу: улица Авиаторов, дом 20. Внутри загорелись личные вещи и мебель. Пожарные потушили возгорание на площади 30 квадратных метров.

Во время тушения огня спасатели вывели на свежий воздух семь жильцов из горящей и соседних квартир. Двое из них были переданы врачам скорой помощи.

Ранее пожар произошел в одном из офисных зданий на улице Алеутской во Владивостоке. Огонь охватил фасад и мансарду здания. Прибывшие на место огнеборцы ликвидировали возгорание.

Еще один пожар случился в частной сауне в Прокопьевске Кемеровской области. В результате произошедшего погибли пять подростков. Следователи возбудили уголовное дело.

Пожар вспыхнул в таунхаусе в Москве

