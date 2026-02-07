Один человек погиб при падении украинского БПЛА в Курской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб при падении украинского БПЛА на территорию частного дома в селе Верхний Любаж Курской области. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, погибший мужчина находился в гараже. Еще три человека пострадали: 39-летний мужчина, 42-летняя женщина и 13-летняя девочка. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее один человек пострадал в результате атаки украинских БПЛА на Ростовскую область. По информации губернатора региона Юрий Слюсарь, пострадавший является водителем грузовика.

Также в Батайске были повреждены 5 автомобилей и здание склада. Кроме того, повреждения получили фасад и остекление частного дома.