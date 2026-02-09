Форма поиска по сайту

09 февраля, 18:10

Политика

Проект о нанесении устрашающих изображений на алкоголь внесен в ГД

Фото: Москва 24/Анна Селина

Информацию о вреде алкоголя, а также устрашающие рисунки могут начать наносить на этикетки алкогольной продукции в России. Соответствующий документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Предполагается, что предупредительные надписи о вреде алкогольной продукции будут сопровождаться рисунками (пиктограммами) с графическим изображением недугов или пораженных органов человека, вызванных чрезмерным употреблением алкоголя.

Согласно законопроекту, подобные изображения утверждаются федеральным органом исполнительной власти.

"Полагаем, что принятие законопроекта позволит снизить потребление алкогольной продукции в России и внесет значительный вклад в улучшение демографической ситуации в стране", – считают авторы документа.

Ранее сообщалось, что в России с 1 марта вступают в силу новые жесткие правила рекламы тонизирующих напитков, включая энергетики. Реклама теперь должна сопровождаться заметным предупреждением о вреде чрезмерного потребления. Кроме того, она не может быть направлена на несовершеннолетних.

В ГД предложили запретить продажу алкоголя в аэропортах

