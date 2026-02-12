Хуснуллин заявил о беспрецедентности атак ВСУ на инфраструктуру Белгородской области

Фото: ТАСС/POOL/Александр Миридонов

Атака ВСУ на инфраструктуру Белгородской области являются беспрецедентными. Об этом в мессенджере MAX заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Серьезные повреждения получила энергосистема в результате последних обстрелов, что затронуло порядка 78 тысяч жителей Белгорода. Команда губернатора Вячеслава Владимировича Гладкова, федеральные структуры, ресурсоснабжающие организации максимально делают все возможное для оперативной ликвидации последствий", – написал он после поездки в регион.

Хуснуллин добавил, что были созданы запасы резервных источников снабжения электроэнергией. В настоящее время работают более 330 аварийных бригад и свыше 400 единиц спецтехники. Вице-премьер добавил, что Белгородской области будет оказана дополнительная финансовая и организационная поддержка. О результатах поездки будет доложено Владимиру Путину.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали Белгород. Были повреждены объекты инфраструктуры, окна одной из квартир и четырех частных домов. Осколками посечены 11 автомобилей. В результате обстрела пострадали четыре человека.

Двое мужчин получили баротравму и ушиб коленного сустава. Врачи помогли им на месте, от госпитализации они отказались. У двоих других пострадавших, по предварительной информации, баротравмы и ушиб височной области. Их направили в городскую больницу № 2 для обследования.

