Фото: министерство обороны РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли самый массированный удар по Белгороду, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, обстрел производился, предположительно, реактивной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS. По предварительным данным, пострадавших нет.

"Есть повреждения объектов энергетики. Сейчас собираем информацию. Дежурные бригады и оперативные службы выехали на места", – написал глава региона.

Он уточнил, что в результате атаки загорелась хозпостройка, а также произошло возгорание в одном из дворов города. В селе Таврово Белгородского округа из-за падения обломков в двух частных домах повреждены кровли.

По словам посла по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родиона Мирошника, обстрел Белгорода направлен на создание соответствующего фона для переговоров в Абу-Даби.

"Очень похоже, что режим Зеленского создает соответствующий фон переговорам в Абу-Даби", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее украинские войска нанесли удар по машине скорой помощи в Голой Пристани Херсонской области. В результате погибла бригада врачей из трех человек. Губернатор региона Владимир Сальдо подчеркнул, что произошедшее является очередным военным преступлением Киева и преступлением против человечности.