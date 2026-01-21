21 января, 21:16Происшествия
На улице в Белгороде нашли воронку от боеприпаса
Воронка от снаряда была найдена на улице Губкина в Белгороде. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, на место находки прибыли взрывотехники министерства обороны, а также все экстренные службы.
Гладков добавил, что никто не пострадал. Оперативные и городские службы начали обходить квартиры ближайших домов, чтобы предупредить жильцов и организовать их вывоз в безопасное место.
Ранее один человек погиб, еще один пострадал при атаке украинских дронов в Белгородской области. Женщина умерла на месте происшествия из-за детонации FPV-дрона в селе Нечаевка Белгородского округа.
В селе Головчино Грайворонского округа дрон атаковал машину на парковке предприятия. В результате оказалась повреждена крыша автомобиля, а водитель получил осколочное ранение бедра и ожоги правой кисти. Медики оказали ему необходимую помощь.