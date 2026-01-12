Гладков поручил усилить мониторинг соцсетей для выявления провокаций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков поручил усилить мониторинг социальных сетей, чтобы своевременно выявлять попытки провокаций. Об этом он заявил на оперативном заседании правительства.

По его словам, в последнее время информационные атаки увеличиваются не только со стороны украинцев, но и со стороны "внутренних врагов". Все материалы, которые соберут в соцсетях, вынесут на заседание оперативного штаба, после чего они будут переданы в соответствующие силовые структуры.

Гладков отметил, что мирному населению и так тяжело из-за постоянных обстрелов, проблем с электричеством и непогоды, а провокации в Сети вызывают еще больше недовольства. Губернатор призвал дать правовую оценку попыткам усилить социальное напряжение.

Ранее Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Белгороду. Местные жители не пострадали. Однако есть серьезные повреждения на одном из объектов инфраструктуры.

В результате обстрела без света и тепла остались около 556 тысяч жителей Белгородской области. Кроме того, почти 200 тысяч жителей области остались без воды и водоотведения.

