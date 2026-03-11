Al-Jazeera: один человек погиб в результате авиаудара по банку в Тегеране

Фото: ТАСС/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Израильские истребители нанесли авиаудар по зданию банка в Тегеране. В результате погиб один сотрудник, сообщил телеканал Al-Jazeera.

Другие подробности случившегося, в том числе информация о прочих пострадавших, пока не приводится.

Между тем Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) объявил о начале массированных ударов по технологической инфраструктуре противников.

Этой ночью армия Израиля объявила о новой серии авиаударов по военным объектам в Тегеране. Вскоре после этого несколько взрывов прогремели в западном пригороде Тегерана Кередже. Израильские силы также зафиксировали ответный запуск ракет в сторону еврейского государства.

Более 1,3 тысячи мирных жителей погибли на территории Ирана после начала совместной военной операции США и Израиля. Тегеран обвинил их в умышленных ударах по густонаселенным районам и объектам критической инфраструктуры.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после ударов Тель-Авива и Вашингтона по Тегерану 28 февраля. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в регионе.