Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта, 05:22

Происшествия
Главная / Новости /

Al-Jazeera: один человек погиб в результате авиаудара по банку в Тегеране

Один человек погиб при ударе Израиля по банку в Тегеране

Фото: ТАСС/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Израильские истребители нанесли авиаудар по зданию банка в Тегеране. В результате погиб один сотрудник, сообщил телеканал Al-Jazeera.

Другие подробности случившегося, в том числе информация о прочих пострадавших, пока не приводится.

Между тем Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) объявил о начале массированных ударов по технологической инфраструктуре противников.

Этой ночью армия Израиля объявила о новой серии авиаударов по военным объектам в Тегеране. Вскоре после этого несколько взрывов прогремели в западном пригороде Тегерана Кередже. Израильские силы также зафиксировали ответный запуск ракет в сторону еврейского государства.

Более 1,3 тысячи мирных жителей погибли на территории Ирана после начала совместной военной операции США и Израиля. Тегеран обвинил их в умышленных ударах по густонаселенным районам и объектам критической инфраструктуры.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после ударов Тель-Авива и Вашингтона по Тегерану 28 февраля. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в регионе.

Действия США в Иране вызвали недовольство в европейских странах

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
происшествияза рубежом

Главное

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

Почему с россиян потребовали налог за льготный автокредит?

ФНС квалифицировала экономию на процентах как материальную выгоду

Эксперты уверены: это информационный вброс, который базируется на существующем правовом инструменте

Читать
закрыть

Как выбрать летние шины в 2026 году?

Эксперты советуют рассмотреть шины российских производителей

Для езды по городу стоит внимательно изучить потребительские свойства покрышек

Читать
закрыть

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика