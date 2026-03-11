Несколько автомобилей столкнулись в районе Внуково

Фото: depositphotos/svedoliver

Несколько автомобилей столкнулись в Проектируемом проезде № 7083 в районе Внуково. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На месте ДТП работают оперативные службы, обстоятельства случившегося выясняются. Движение в районе аварии затруднено, ведомство призвало водителей выбирать пути объезда.

Как уточнил в беседе с Агентством "Москва" осведомленный источник, столкнулись 4 машины. Водитель одной из них оказался зажат. К настоящему моменту его деблокировали из автомобиля и передали медикам. Также помощь врачей потребовалась ребенку, который находился в другом авто.

