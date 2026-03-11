Площадь пожара на складе в Казани превысила 5 тысяч квадратных метров

Фото: МАХ/"ГУ МЧС России по Республике Татарстан"

В Казани площадь возгорания на складе производственного здания на улице Родины превысила 5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Сигнал о пожаре поступил 11 марта в 03:22. Ранее в МЧС сообщали о 3 тысячах квадратов возгорания.

На место инцидента прибыл прокурор города Казани Ильдар Исмагилов. В настоящее время ведется оценка материального ущерба от возгорания и выясняются его причины.

До этого здание склада воспламенилось в поселке Зыково Красноярского края. Предварительно, площадь пожара составила свыше 2 тысяч квадратных метров. В результате случившегося никто не погиб и не пострадал.