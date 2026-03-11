Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта, 16:10

Общество

Воздух в столице прогрелся до плюс 12 градусов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве температура воздуха днем в среду, 11 марта, составила плюс 12 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, данный показатель лишь на градус отстает от суточного рекорда тепла этого дня, который был установлен в 2015 году.

Леус также назвал 11 марта самым теплым днем в столице с начала года.

Несмотря на теплую погоду, в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. Это связано с гололедицей, которая ожидается на дорогах утром и ночью. Предупреждение будет действовать до 09:00 субботы, 14 марта.

Ожидается, что снег в Москве полностью растает не раньше начала апреля. Синоптики предупредили, что в оставшиеся дни марта возможны похолодания, которые могут замедлить таяние покрова.

Однако при теплой погоде и без сильных дождей толщина сугробов в день будет уменьшаться примерно на 2–3 сантиметра.

В Москве готовятся к половодью из-за резкого потепления

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

Почему с россиян потребовали налог за льготный автокредит?

ФНС квалифицировала экономию на процентах как материальную выгоду

Эксперты уверены: это информационный вброс, который базируется на существующем правовом инструменте

Читать
закрыть

Как выбрать летние шины в 2026 году?

Эксперты советуют рассмотреть шины российских производителей

Для езды по городу стоит внимательно изучить потребительские свойства покрышек

Читать
закрыть

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика