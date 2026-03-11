Воздух в столице прогрелся до плюс 12 градусов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве температура воздуха днем в среду, 11 марта, составила плюс 12 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, данный показатель лишь на градус отстает от суточного рекорда тепла этого дня, который был установлен в 2015 году.

Леус также назвал 11 марта самым теплым днем в столице с начала года.

Несмотря на теплую погоду, в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. Это связано с гололедицей, которая ожидается на дорогах утром и ночью. Предупреждение будет действовать до 09:00 субботы, 14 марта.

Ожидается, что снег в Москве полностью растает не раньше начала апреля. Синоптики предупредили, что в оставшиеся дни марта возможны похолодания, которые могут замедлить таяние покрова.

Однако при теплой погоде и без сильных дождей толщина сугробов в день будет уменьшаться примерно на 2–3 сантиметра.

