11 марта, 09:43

Общество

В Москве может быть побит суточный рекорд тепла для 11 и 12 марта

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

В Москве 11 и 12 марта может быть побит суточный рекорд тепла. Об этом РИА Новости заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, поступили новые прогностические данные по температуре воздуха в столице. Если в указанные дни воздух прогреется до 13–14 градусов, то будут побиты рекорды тепла для 11 марта 2015 года, когда было 13 градусов, и для 12 марта, когда было 11 градусов.

При этом снег полностью растает не раньше начала апреля, сказал ранее метеоролог Александр Шувалов. Он уточнил, что в оставшиеся дни марта могут быть похолодания, которые замедлят таяние покрова. Однако при теплой погоде и без сильных дождей высота сугробов в день может уменьшаться примерно на 2–3 сантиметра.

Он также отметил, что до 15 марта высота снежного покрова уменьшится в два раза – с 45 до 20–25 сантиметров.

Желтый уровень погоды объявили в столице из-за гололедицы до 14 марта

