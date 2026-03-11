Столичные ЗАГСы начали принимать заявления на регистрацию брака в День России

Фото: depositphotos/mary_smn

В Москве ЗАГСы открыли прием заявлений на проведение церемонии бракосочетания в День России. Об этом РИА Новости сообщила начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

По ее словам, выбор даты является важным шагом во время подготовки к регистрации брака. Некоторые люди предпочитают создать новую семью в день, когда отмечается важный государственный праздник, в том числе День России.

"Столичные дворцы бракосочетания также открывают прием заявлений на регистрацию брака в этот день. Для пар будут доступны пять дворцов бракосочетания", – отметила Уханева.

Она добавила, что ранее начался прием заявлений на регистрацию брака в День России в рамках проекта "Новые адреса счастья". На данный момент 90% мест уже занято, указала Уханева.

"Подать заявление можно уже сейчас на портале государственных услуг или на mos.ru, а также во дворцах бракосочетания. Государственная пошлина составляет 350 рублей", – напомнила начальник управления ЗАГС Москвы.

В рамках проекта для церемонии бракосочетания можно выбрать особняк Спиридонова, парк-отель "Даниловский", усадьбы Муравьевых-Апостолов, Васильчиковых или Третьякова, а также башню "Око" или оперный дом музея-заповедника Царицыно, отметила Уханева.

В феврале еще одной площадкой проекта "Новые адреса счастья" стала усадьба Воронцово. Первые церемонии бракосочетания там должны пройти 17 апреля, накануне праздника Красная горка.

Усадьба Воронцово, являющаяся памятником садово-паркового искусства и архитектуры, будет первой выездной площадкой для регистрации брака в Юго-Западном административном округе Москвы. Церемонии будут проводиться в восточном флигеле оранжереи.