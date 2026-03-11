11 марта, 11:55Политика
Лавров назвал русский язык вторым по популярности в интернете
Русский язык занимает второе место по популярности в интернете и соцсетях, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на I Министерской конференции Международной организации по русскому языку.
По его словам, русский остается одним из самых распространенных в мире, особенно в цифровой среде. По числу интернет-сайтов и каналов в соцсетях он уступает только английскому.
Ранее депутат Государственной думы Николай Новичков заявил, что артистов следует призывать к административной ответственности за частое использование иностранных слов и заимствованных выражений.
Он подчеркнул, что выступает не за прямой запрет иностранных слов, а за предоставление Минкультуры РФ полномочий по сохранению русского языка. Депутат пояснил, что в основе творчества и общения должен лежать кириллический русский язык, который является государственным.