Лавров назвал русский язык вторым по популярности в интернете

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Русский язык занимает второе место по популярности в интернете и соцсетях, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на I Министерской конференции Международной организации по русскому языку.

По его словам, русский остается одним из самых распространенных в мире, особенно в цифровой среде. По числу интернет-сайтов и каналов в соцсетях он уступает только английскому.

Ранее депутат Государственной думы Николай Новичков заявил, что артистов следует призывать к административной ответственности за частое использование иностранных слов и заимствованных выражений.

Он подчеркнул, что выступает не за прямой запрет иностранных слов, а за предоставление Минкультуры РФ полномочий по сохранению русского языка. Депутат пояснил, что в основе творчества и общения должен лежать кириллический русский язык, который является государственным.