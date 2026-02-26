Форма поиска по сайту

26 февраля, 12:11

Общество

Около 99% школьников в РФ успешно сдали итоговое собеседование по русскому языку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

98,8% 9-классников успешно сдали итоговое собеседование по русскому языку в основной срок – 11 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

В надзорном ведомстве отметили, что всего в итоговом собеседовании принимали участие 1,765 миллиона учащихся 9-х классов. Оно проводилось во всех регионах России, кроме Херсонской области, а также в российских образовательных организациях в других странах.

Рособрнадзор напомнил, что к сдаче государственной итоговой аттестации (ГИА) допускаются те учащиеся, которые успешно прошли итоговое собеседование по русскому языку. Школьники, которые получили "незачет", не пришли в основной день, были удалены за нарушение порядка или не завершили собеседование по уважительной причине, смогут сдать его в резервные дни – 11 марта и 20 апреля.

Во время собеседования 9-классникам предстояло выполнить 4 задания: прочитать текст вслух, подробно пересказать его, высказаться по поводу одной из предложенных тем и пообщаться с экзаменатором-собеседником. Проводилось мероприятие как в очном формате, так и дистанционно.

Также 98,4% выпускников школ успешно написали итоговое сочинение в основной день, 3 декабря. Большинство учеников выбрали темы из раздела "Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека". Для тех, кто получил "незачет", недописал задание по уважительной причине или не приехал, предусмотрены два резервных дня.

образованиеобщество

