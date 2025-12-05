В России утвердили расписание ЕГЭ-2026

Фото: ТАСС/Николай Михальченко

Министерство просвещения России совместно с Рособрнадзором согласовало график проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в следующем году. Это следует из приказа двух ведомств.

Основной период сдачи ЕГЭ начнется 1 июня. В этот день запланированы экзамены по истории, литературе и химии. Затем 4 июня состоится ЕГЭ по русскому языку, а 8-го числа – по математике базового и профильного уровней.

Следом 11 июня у выпускников пройдет экзамен по обществознанию и физике, а 15 июня – по биологии, географии и иностранным языкам (письменная часть). Также 18 и 19 июня планируется проведение ЕГЭ по иностранным языкам (устная часть) и информатике.

Период с 22 по 25 июня выделен в качестве резерва для сдачи экзаменов по всем дисциплинам. Помимо этого, 8 и 9 июля выпускники смогут по желанию пересдать один из предметов. Все экзамены будут проводиться в 10:00 по местному времени.

Известно, что основной государственный экзамен (ОГЭ) школьники начнут сдавать 2 июня. Экзамены начнутся с математики. Дальше, 5 июня, состоится ОГЭ по всем предметам, кроме русского языка и математики. А 6 июня – по иностранным языкам и информатике.

На 9 июня планируется экзамен по русскому языку, 16 и 19 июня – по всем предметам, кроме русского языка и математики.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявлял, что в 2026 году сохранится возможность пересдачи одного из предметов ЕГЭ. При этом дополнительные предметы или день в рамках пересдачи ведомство добавлять не планирует.

Кроме того, он говорил, что разделять экзамен по русскому языку на базовый и профильный уровни также не будут, так как в этом нет нужды. По его словам, русский язык является одним из лучших предметов по средним баллам ЕГЭ, а модель его сдачи оттачивалась годами.

