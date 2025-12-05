Форма поиска по сайту

05 декабря, 19:29

Минцифры предложило приравнять права и пенсионное на "Госуслугах" к бумажным версиям

Часть документов на "Госуслугах" могут приравнять к бумажным версиям

Фото: ТАСС/РБК//Михаил Гренщиков

Минцифры России предлагает приравнять электронные водительское и пенсионное удостоверение, студенческий билет и свидетельство о рождении на "Госуслугах" к бумажным версиям, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство.

В частности, предлагается расширить список юридически значимых электронных документов. Например, свидетельство о рождении в таком виде позволит сесть в транспорт, автоправа, СТС или полис ОСАГО помогут при проверке автомобильных документов сотрудниками ГАИ.

Также к бумажным предлагается полностью приравнять удостоверение многодетных, пенсионный полис, документ об инвалидности и студенческий билет.

Их можно будет предъявлять в виде QR-кода. В итоге подключившиеся к такому проекту организации смогут отсканировать его с мобильного устройства. При этом использование электронных документов останется добровольным.

Пока в России можно воспользоваться электронным студенческим билетом и удостоверением многодетных. Они применяются лишь при покупке товаров 18+, а сами QR-коды можно предъявить в мессенджере MAX.

Кроме того, министерство предложило расширить число случаев, когда можно показать паспорт в электронном виде, через код с "Госуслуг". Например, его можно будет продемонстрировать при посадке на междугородний автобус, поезд или самолет.

Ранее стало известно, что с 1 января 2026 года российские граждане смогут по собственному желанию поставить в паспорте новую отметку о номере записи единого федерального информационного регистра.

Она позволит дистанционно и безопасно подтвердить свою личность и данные. Это может пригодиться, к примеру, во время оформления различных пособий и льгот.

