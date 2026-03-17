17 марта, 06:32
Облачная погода без осадков ожидается в Москве 17 марта
Облачная погода с прояснениями и без осадков прогнозируется в Москве во вторник, 17 марта. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 9 до 11 градусов тепла, в Подмосковье – от 7 до 12 градусов тепла.
Восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба.
Ночью температура в Москве понизится до минус 2 градусов, по области – до минус 5 градусов.
В столице до 09:00 19 марта будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Гололед может появляться в ночное и утреннее время на отдельных участках дорог. В Московской области также будут действовать соответствующие меры.
Снег в Москве полностью растает не раньше начала апреля. По словам синоптиков, в оставшиеся дни марта возможны похолодания, которые могут замедлить таяние покрова.
