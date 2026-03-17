Облачная погода без осадков ожидается в Москве 17 марта

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Облачная погода с прояснениями и без осадков прогнозируется в Москве во вторник, 17 марта. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 9 до 11 градусов тепла, в Подмосковье – от 7 до 12 градусов тепла.

Восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до минус 2 градусов, по области – до минус 5 градусов.

В столице до 09:00 19 марта будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Гололед может появляться в ночное и утреннее время на отдельных участках дорог. В Московской области также будут действовать соответствующие меры.

Снег в Москве полностью растает не раньше начала апреля. По словам синоптиков, в оставшиеся дни марта возможны похолодания, которые могут замедлить таяние покрова.