Tasnim: сын секретаря совета нацбезопасности Ирана погиб одновременно с ним

Сын секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани Мортаза погиб вместе с ним во время одной и той же атаки истребителей США и Израиля. Об этом сообщает издание Tasnim.

Кроме того, в результате также скончался руководитель охраны Лариджани Сардар Неджад.

По данным агентства Fars, похороны Лариджани состоятся в Тегеране 18 марта.

Накануне власти Израиля заявили о гибели Лариджани в результате атаки по Тегерану. Сначала офис иранского политика опроверг его смерть, опубликовав письмо от его имени. Однако затем Тегеран официально подтвердил смерть Лариджани. Президент республики Масуд Пезешкиан пообещал суровую месть за его гибель.

Эскалация конфликта в регионе произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.