SNN: Иран выпустил ракеты в сторону офиса Нетаньяху в Иерусалиме

Иран выпустил ракеты по целям в Иерусалиме, находящимся вблизи с офисом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал SNN.
Снаряды поразили объекты всего в нескольких метрах от кабинета израильского политика, поскольку система противовоздушной обороны (ПВО) еврейского государства не справилась с атакой.
В частности, журналисты сослались на сообщения ряда местных СМИ, в которых утверждается, что военным удалось перехватить лишь одну из ракет. Остальные же прорвали оборону и достигли своих целей.
Ранее в Сети появились кадры с Нетаньяху, вызвавшие сомнения пользователей из-за нестыковок. В результате они предположили, что премьер-министра Израиля убили во время иранского удара, а новое видео было создано искусственным интеллектом.
Однако позднее политик опроверг данные домыслы, опубликовав ролик в своих соцсетях. Нетаньяху поблагодарил жителей Израиля за поддержку, а также призвал их следовать указаниям безопасности и всегда находиться рядом с убежищами.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.
В результате атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Позднее Совет экспертов республики объявил, что единогласно избрал сына погибшего аятоллы, Моджтабы Хаменеи, новым верховным лидером.
