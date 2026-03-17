Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 марта, 10:02

Политика
Главная / Новости /

SNN: Иран выпустил ракеты в сторону офиса Нетаньяху в Иерусалиме

Иран выпустил ракеты в сторону офиса Нетаньяху в Иерусалиме

Фото: depositphotos/trekandshoot

Иран выпустил ракеты по целям в Иерусалиме, находящимся вблизи с офисом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал SNN.

Снаряды поразили объекты всего в нескольких метрах от кабинета израильского политика, поскольку система противовоздушной обороны (ПВО) еврейского государства не справилась с атакой.

В частности, журналисты сослались на сообщения ряда местных СМИ, в которых утверждается, что военным удалось перехватить лишь одну из ракет. Остальные же прорвали оборону и достигли своих целей.

Ранее в Сети появились кадры с Нетаньяху, вызвавшие сомнения пользователей из-за нестыковок. В результате они предположили, что премьер-министра Израиля убили во время иранского удара, а новое видео было создано искусственным интеллектом.

Однако позднее политик опроверг данные домыслы, опубликовав ролик в своих соцсетях. Нетаньяху поблагодарил жителей Израиля за поддержку, а также призвал их следовать указаниям безопасности и всегда находиться рядом с убежищами.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

В результате атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Позднее Совет экспертов республики объявил, что единогласно избрал сына погибшего аятоллы, Моджтабы Хаменеи, новым верховным лидером.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика