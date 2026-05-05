Иран предупредил о сокрушительном ответе на любые действия со стороны ОАЭ

Тегеран даст сокрушительный ответ, если с территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) будут предприняты какие-либо действия против Исламской Республики, заявил официальный представитель центрального штаба военного командования страны "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.

По его словам, которые приводит иранская телерадиокомпания, ответные шаги Тегерана заставят сожалеть о содеянном. Предупреждение касается любых действий против иранских островов, портов и прибрежных зон.

Он также добавил, что Иран в последние дни не проводил против ОАЭ операций с применением ракет и беспилотников. Зольфагари уточнил, что, если бы подобные действия имели место, иранская сторона четко заявила бы об этом.

Кроме того, он указал, что Тегеран опровергает данные Минобороны ОАЭ об атаках с иранской стороны.

Эмираты подверглись обстрелам, предположительно, со стороны Ирана 4 мая. В результате произошел пожар в нефтяной зоне Фуджейры (FOIZ). При этом в Тегеране заявили, что не планировали и не собираются наносить удары по ОАЭ.

Позднее МИД Эмиратов резко осудил атаки по территории страны. Министерство указало, что страна ни при каких обстоятельствах не пойдет на компромисс в вопросах защиты своей безопасности и оставляет за собой право ответить на любые удары Ирана.

Спустя время Минобороны ОАЭ сообщило о перехвате 12 баллистических ракет, 3 крылатых ракет и 4 БПЛА, запущенных с территории Ирана. Уточнялось, что ранения средней степени тяжести получили 3 человека.