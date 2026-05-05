Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 17:52

Мэр Москвы

Сергей Собянин назвал приоритеты развития московского здравоохранения

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве определили приоритеты развития городского здравоохранения на 2026 год и дальнейшую перспективу, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

В список задач вошли:

  • рост средней ожидаемой продолжительности жизни;
  • развитие системы медпомощи женщинам и детям;
  • повышение качества лечения пациентов с онкологическими заболеваниями;
  • расширение использования высокотехнологичных методов лечения;
  • формирование нового каркаса стационарной помощи – строительство "больниц будущего";
  • активная цифровая трансформация московского здравоохранения.

Мэр заверил, что власти города продолжат делать все возможное, чтобы медпомощь в мегаполисе была качественнее и доступнее.

Ранее в ГКБ имени С. С. Юдина открылся Московский городской референс-центр респираторной медицины. Он является подразделением с расширенной командой экспертов, которые занимаются диагностикой, подбором лечения бронхолегочных заболеваний и дают "второе мнение" по сложным клиническим случаям. Для каждого пациента подбирается персональная схема терапии.

Собянин рассказал о социальной поддержке пациентов московских стационаров

Читайте также


мэр Москвымедицинагород

Главное

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

Почему россиянки меняют цвет радужки глаза?

Имплантаты подбирают и ставят на дефекты радужки

Однако эксперты уверены: это камуфляж, а не полная замена цвета

Читать
закрыть

Почему зумеры добровольно ложатся в психдиспансеры?

Подобный детокс – это процесс освобождения от негативных эмоций

Читать
закрыть

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика