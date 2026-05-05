05 мая, 17:52Мэр Москвы
Сергей Собянин назвал приоритеты развития московского здравоохранения
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В Москве определили приоритеты развития городского здравоохранения на 2026 год и дальнейшую перспективу, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
В список задач вошли:
- рост средней ожидаемой продолжительности жизни;
- развитие системы медпомощи женщинам и детям;
- повышение качества лечения пациентов с онкологическими заболеваниями;
- расширение использования высокотехнологичных методов лечения;
- формирование нового каркаса стационарной помощи – строительство "больниц будущего";
- активная цифровая трансформация московского здравоохранения.
Мэр заверил, что власти города продолжат делать все возможное, чтобы медпомощь в мегаполисе была качественнее и доступнее.
Ранее в ГКБ имени С. С. Юдина открылся Московский городской референс-центр респираторной медицины. Он является подразделением с расширенной командой экспертов, которые занимаются диагностикой, подбором лечения бронхолегочных заболеваний и дают "второе мнение" по сложным клиническим случаям. Для каждого пациента подбирается персональная схема терапии.
