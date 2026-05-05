05 мая, 17:17

Происшествия

Пассажиров сняли с рейса Казань – Новосибирск из-за конфликта

Фото: телеграм-канал Mash Siberia

Пассажиров сняли с авиарейса Казань – Новосибирск из-за конфликта, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу (ПФО).

Кадры конфликта были опубликованы в соцсетях. Ссора началась из-за того, что 36-летний житель Новосибирской области выбросил чемодан 34-летней жительницы Подмосковья из багажного отделения при подготовке к рейсу.

По данным ведомства, между мужчиной и женщиной возник словесный конфликт. На замечания пассажиров, бортпроводников и предупреждение командира самолета они не реагировали. В результате командир решил снять их с борта.

Сотрудники транспортной полиции задержали нарушителей и доставили их в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Казани. После проведения медосвидетельствования в отношении женщины составлены административные протоколы о появлении в общественных местах в состоянии опьянения и о мелком хулиганстве. Мужчину привлекли к административной ответственности по статье КоАП РФ "Мелкое хулиганство".

Ранее российского бойца смешанных единоборств Армана Царукяна выставили из самолета в Лос-Анджелесе. Он должен был вылететь в Филадельфию на турнир борцовской лиги Real American Freestyle (RAF). Причиной высадки стало то, что команда спортсмена нарушила правила поведения на борту.

