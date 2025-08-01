Пять знаменитостей, которые устраивали скандалы на борту самолета

Телеведущий Дмитрий Хрусталев устроил скандал на борту самолета, направлявшегося из Калининграда в Москву. В итоге из-за знаменитости рейс задержали более чем на три часа. Какие еще звезды становились зачинщиками конфликтов на борту, расскажет Москва 24.

Дмитрий Хрусталев

46-летний телеведущий возвращался со съемок музыкального фестиваля "Голосящий КиВиН", прошедшего 27 июля в городе Светлогорске. Как сообщил телеграм-канал Shot, Хрусталев должен был вылететь из Калининграда 28-го числа. Однако, по данным очевидцев, комик поднялся на борт самолета, будучи нетрезвым. Кроме того, он резко отреагировал на просьбу стюардессы предъявить билет и, обругав сотрудницу, потребовал сопроводить его до кресла.

По данным СМИ, Дмитрий шатался и успел обматерить других пассажиров, пока шел к своему месту. В итоге сотрудники полиции сняли звездного дебошира с рейса. На комика составили административный протокол, Дмитрий также выплатил штраф.

При этом Хрусталев улетел домой в тот же день, сообщило позже издание StarHit со ссылкой на инсайдера.





источник, знакомый с ситуацией Митя мало того что не совсем успел прийти в себя после банкета, так еще и в духоте находился, вот его и развезло. После всего произошедшего, когда его сняли с рейса, он 40 минут просидел в комнате полиции. Потом улетел в Москву в этот же день. Чувствует он себя вполне нормально, ну а с кем не бывает.

Майк Тайсон

Фото: Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)/miketyson

В 2022 году американский боксер собрался лететь из Сан-Франциско во Флориду. Один из нетрезвых пассажиров начал активно докучать Тайсону: мужчина фотографировал боксера, показывал на него пальцем, пытался завести с ним диалог. В ответ Майк попросил попутчика успокоиться.

Однако слова боксера пассажир проигнорировал, из-за чего Тайсон несколько раз ударил его кулаком. По данным издания TMZ, сразу после этого спортсмен сам покинул борт. В итоге пострадавший молодой человек подал заявление на знаменитость в полицию, однако закон оказался на стороне Майка.

Ольга Бузова

Фото: Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)/buzova86

В январе 2018 года знаменитость возвращалась с отдыха в Таиланде в Москву. Однако в бизнес-классе не осталось свободных мест, что сильно возмутило телеведущую. По информации ряда СМИ, Ольга так бурно скандалила, что стюардессе пришлось попросить пассажира бизнес-класса уступить место звезде. Но теперь настала очередь мужчины выразить негодование: он не планировал лететь "экономом".

По данным журналистов, телеведущая все же выбила себе место, но за дополнительную плату. Правда, позже Оля написала в своих соцсетях, что история – фейк.





Ольга Бузова певица, телеведущая Я уже привыкла, что про меня кто-то что-то придумывает! Я летаю бизнес-классом и всегда заранее приобретаю билеты. Не понимаю, откуда взялась эта история, но хочу отметить, что я не вижу ничего плохого в полете в эконом-классе… Если бы у меня сложилась подобная ситуация, то я бы спокойно полетела эконом-классом и уж точно не стала бы ходить по бизнес-классу с бортпроводниками и просить с кем-то поменяться местом.

Любовь Успенская

Фото: Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)/uspenskayalubov_official

В 2018-м в центре скандала на борту самолета также оказалась Успенская. Певица направлялась из Москвы в Омск в компании своей собаки. Стюардесса, ссылаясь на правила авиакомпании, попросила знаменитость посадить четвероногого друга в специальную переноску. Однако эта просьба не понравилась Успенской. По данным СМИ, Любовь начала общаться на повышенных тонах и даже якобы толкнула бортпроводницу. Тогда сотрудница вызвала полицию. В итоге задержка рейса составила около часа, а Успенская улетела в Омск на другом самолете.

При этом позже в беседе с РЕН ТВ исполнительница отметила, что виновной в конфликте была бортпроводница, которая якобы преградила ей путь в салон и мешала открыть переноску, находившуюся в чемодане директора певицы.

Жерар Депардье

Фото: Legion-media/Euan Cherry

Актер устроил дебош в салоне самолета французской авиакомпании в 2011 году. Еще до посадки на борт Депардье выпил несколько литров воды, из-за чего вскоре захотел в туалет. Однако авиалайнер готовился ко взлету, поэтому бортпроводники запретили знаменитости покидать свое место. Тогда Жерар по-своему решил возникшую проблему и справил нужду в одну из пустых бутылок. При этом емкость быстро переполнилась, и актер испачкал ковер в проходе.





Франсуа Геррар пресс-секретарь Жерара Депардье Жерар не был пьян. Это вообще не новость, она не тянет даже на информационное сообщение. Он хотел пойти в туалет, самолет не взлетал, опаздывал на 20 минут. Он поднялся в первый раз, ему отказали, во второй раз отказали, в третий раз он не вытерпел.

Сразу после инцидента Депардье вывели из самолета сотрудники полиции. Однако, как уточнил Геррар, они не стали штрафовать знаменитость, посчитав произошедшее форс-мажором.