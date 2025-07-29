Селена Гомес перенесла свадьбу с Бенни Бланко на неопределенное время

Американская певица Селена Гомес перенесла свадебное торжество со своим возлюбленным, продюсером Бенни Бланко, из-за влияния прессы. О том, какие еще знаменитости и почему не дошли до алтаря, читайте в материале Москвы 24.

Селена Гомес и Бенни Бланко – 2025

Певица Селена Гомес и автор песен Бенни Бланко планировали узаконить свои отношения летом или в начале осени 2025 года, но возлюбленные решили отложить торжество на неопределенное время, сообщил источник Daily Mail. Причиной стала утечка информации – СМИ удалось узнать детали свадьбы, место проведения и список гостей. Например, среди приглашенных значились Меган Маркл, Опра Уинфри и Мэрил Стрип.

По данным инсайдера, Селена все же хочет провести свадьбу до 9 сентября, когда состоится премьера пятого сезона сериала "Убийств в одном здании", в котором певица играет одну из главных ролей.

В декабре 2024 года Бенни сделал предложение Селене: счастливая певица показала в своих соцсетях фото с кольцом на безымянном пальце. Пара отпраздновала событие в кругу друзей и близких.

Александр Овечкин и Мария Кириленко – 2014

Теннисистка Мария Кириленко и хоккеист Александр Овечкин начали встречаться в 2012 году и планировали сыграть свадьбу в 2014-м, но торжество внезапно отменили. В СМИ появились слухи, что Овечкин мог изменить невесте с художественной гимнасткой Каролиной Севастьяновой.

Позже хоккеист начал встречаться с дочерью актрисы Веры Глаголевой, Анастасией Шубской. В 2017 году пара сыграла свадьбу, сейчас у них двое сыновей.

В 2015 году Кириленко вышла замуж за чиновника Алексея Степанова, в этом же году она родила от него сына, а в 2017 – дочь. Однако в 2020-м супруги развелись. Мария вступила во второй брак в 2023-м. Избранником спортсменки стал хоккеист Николай Жердев.

Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт – 2013

Фото: LegionMedia/Bang Media International

Слухи о романе между главными актерами саги "Сумерки" Робертом Паттинсоном и Кристен Стюарт появились в прессе сразу после выхода первой части. Паттинсон в интервью журналу Go в ноябре 2011 года заявил, что "технически" уже женат на Стюарт, так как их герои по сюжету фильма оформили брак, осталось лишь узаконить отношения официально.

"И хотя наш союз не был признан законом, мы уже муж и жена", – сказал он.

Тогда в СМИ появились сообщения о грядущей свадьбе, но летом 2012 года Кристен заметили вместе с режиссером Рупертом Сандерсом. Это стало причиной разрыва весной 2013 года. Расставание Роберт подтвердил в интервью журналу Sunday Style.

Джэйсон Трэвик и Бритни Спирс – 2013





Рабочие отношения певицы Бритни Спирс и ее менеджера Джэйсона Трэвика переросли в романтические в 2008 году. В декабре 2011 года на своем дне рождения он сделал возлюбленной предложение. Позже даже взял на себя часть ответственности за здоровье Бритни, так как с 2008 года ее отец контролировал ее финансы.

Свадьбу пара планировала организовать в феврале 2012 года. На предсвадебные расходы певица готовилась потратить 160 тысяч долларов, сообщало издание RadarOnline. Однако в январе 2013 года пара рассталась, сообщили СМИ. По слухам, причиной разрыва стал вопрос о детях: Бритни хотела пополнения, а Джэйсон не видел себя в роли отца.

Саша Вуячич и Мария Шарапова – 2012

Фото: LegionMedia/Photo News

В октябре 2010 года теннисистка Мария Шарапова обручилась со словенским баскетболистом Сашей Вуячичем, но карьера оставалась для нее приоритетом. Пока менеджеры обеих звезд обсуждали дату свадьбы, подходящую для их графиков, Шарапова и Вуячич продолжали активно тренироваться и виделись все реже.

Церемония бракосочетания была намечена на ноябрь 2012 года в Турции. Однако за несколько месяцев до свадьбы Мария разорвала помолвку. Спортсмены остались друзьями.

"Век спортсмена короткий. Встречаться при такой загруженности очень сложно. Это решение было нелегким, но честнее было его принять, чем оставлять все как есть", – рассказала Мария в интервью журналу "Собеседник".

Брэд Питт и Гвинет Пэлтроу – 1997

Актеры Гвинет Пэлтроу и Брэд Питт начали встречаться на съемках триллера "Семь". Окружение пары и СМИ ожидали, что они сыграют свадьбу.

В 1996 году после двух лет отношений Брэд сделал Гвинет предложение, но через полгода, уже в 1997-м, актриса разорвала помолвку. Вскоре знаменитости подтвердили разрыв официально.

В 2022 году Питт и Пэлтроу дали совместное интервью для Goop. В нем актриса выразила сожаление по поводу того, что свадьба у них так и не состоялась. Она поблагодарила бывшего возлюбленного за крепкую дружбу и поддержку.





