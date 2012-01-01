Инсайдеры рассказали правду о "романе" Дженнифер Энистон с Бараком Обамой

С середины прошлого года в СМИ появлялась информация о якобы романе актрисы Дженнифер Энистон и экс-президента США Барака Обамы. Дошло до того, что вопреки своим принципам звезда Голливуда публично прокомментировала сплетни. О том, почему Энистон решила лично расставить все по местам, – в материале Москвы 24.
Энистон "в полном недоумении"
Летом 2024 года западные СМИ и пользователи соцсетей начали разгонять слухи, что между экс-президентом США Бараком Обамой и актрисой Дженнифер Энистон роман. Из-за этого брак политика якобы на грани распада.
Обычно звезда Голливуда предпочитает не комментировать сплетни вокруг своей персоны, однако в данном случае сделала исключение, чем вызвала еще больше подозрений. В октябре 2024-го Дженнифер стала гостьей шоу Джимми Киммела. Тогда 55-летняя актриса решительно опровергла все слухи насчет романтических отношений между ней и Обамой.
"Я встречалась с ним (Обамой) однажды. Я знаю Мишель лучше, чем его", – заявила Энистон.
На фоне слухов о проблемах в браке экс-президента США это видео с комментарием Дженнифер завирусилось в соцсетях. И 25 января инсайдеры из окружения Энистон решили объяснить Daily Mail осенний комментарий звезды.
Человек из окружения актрисы напомнил, что во время брака с Брэдом Питтом Дженнифер сама оказалась в центре скандала с супружеской неверностью (тогда актер закрутил роман с Анджелиной Джоли). Теперь, когда подобные сплетни ходят про семью Обамы, актриса посчитала, что такое внимание может расстроить Мишель. Поскольку Энистон и экс-первая леди в приятельских отношениях, она и решила высказаться.
"Она едва знакома с Обамой, не говоря уже о том, чтобы встречаться с ним. Она сказала друзьям, что после стольких лет в центре внимания это, должно быть, самая странная сплетня, которую она когда-либо слышала о себе. Она действительно не понимает, как люди придумывают такие вещи из ниоткуда. Она не просто обеспокоена этим, она в полном недоумении. Джен переживает за Мишель, потому что она видела истории о том, что брак Обамы трещит по швам, и она не понаслышке знает, каково это – оказаться в центре подобных историй", – резюмировал источник.
"Любовь всей моей жизни"
Официальных подтверждений сплетням о каких-либо связях между Энистон и Обамой публика пока не получала, но слухи продолжают появляться в разных источниках. Например, 24 января издание The Express Tribune писало об утечке личной переписки якобы одного из друзей актрисы. В сообщении говорилось, что Энистон сама признавалась в отношениях с экс-президентом Штатов в кругу близких друзей на одной из вечеринок.
Помимо неподтвержденных слухов, пользователи Сети отметили и странное поведение Мишель Обамы в последнее время. Она не сопровождала супруга на прощании с экс-президентом Джимми Картером 9 января, а также пропустила инаугурацию избранного президента Дональда Трампа 20 января.
Тем временем, будто пытаясь опровергнуть сплетни, Барак Обама трогательно поздравил жену с 61-летием в соцсетях. 17 января он опубликовал снимок, на котором супруги держатся за руки, наслаждаясь ужином при свечах.
"С днем рождения любовь всей моей жизни, Мишель. Ты наполняешь каждую комнату теплом, мудростью, юмором и изяществом – и при этом прекрасно выглядишь. Мне так повезло, что я могу разделить с тобой все жизненные приключения. Люблю тебя", – объяснился в чувствах супруге Обама.
В ответ Мишель сделала репост публикации мужа в своем блоге и лаконично призналась ему в любви. Пара в браке уже 33 года и вырастила двух дочерей.