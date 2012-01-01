Инсайдеры рассказали правду о "романе" Дженнифер Энистон с Бараком Обамой

С середины прошлого года в СМИ появлялась информация о якобы романе актрисы Дженнифер Энистон и экс-президента США Барака Обамы. Дошло до того, что вопреки своим принципам звезда Голливуда публично прокомментировала сплетни. О том, почему Энистон решила лично расставить все по местам, – в материале Москвы 24.

Энистон "в полном недоумении"

Летом 2024 года западные СМИ и пользователи соцсетей начали разгонять слухи, что между экс-президентом США Бараком Обамой и актрисой Дженнифер Энистон роман. Из-за этого брак политика якобы на грани распада.

Обычно звезда Голливуда предпочитает не комментировать сплетни вокруг своей персоны, однако в данном случае сделала исключение, чем вызвала еще больше подозрений. В октябре 2024-го Дженнифер стала гостьей шоу Джимми Киммела. Тогда 55-летняя актриса решительно опровергла все слухи насчет романтических отношений между ней и Обамой.

"Я встречалась с ним (Обамой) однажды. Я знаю Мишель лучше, чем его", – заявила Энистон.

На фоне слухов о проблемах в браке экс-президента США это видео с комментарием Дженнифер завирусилось в соцсетях. И 25 января инсайдеры из окружения Энистон решили объяснить Daily Mail осенний комментарий звезды.





источник Daily Mail Джен собиралась попросить своих людей либо не отвечать, либо сказать "без комментариев", но после решила, что это только подольет масла в огонь.

Человек из окружения актрисы напомнил, что во время брака с Брэдом Питтом Дженнифер сама оказалась в центре скандала с супружеской неверностью (тогда актер закрутил роман с Анджелиной Джоли). Теперь, когда подобные сплетни ходят про семью Обамы, актриса посчитала, что такое внимание может расстроить Мишель. Поскольку Энистон и экс-первая леди в приятельских отношениях, она и решила высказаться.

"Она едва знакома с Обамой, не говоря уже о том, чтобы встречаться с ним. Она сказала друзьям, что после стольких лет в центре внимания это, должно быть, самая странная сплетня, которую она когда-либо слышала о себе. Она действительно не понимает, как люди придумывают такие вещи из ниоткуда. Она не просто обеспокоена этим, она в полном недоумении. Джен переживает за Мишель, потому что она видела истории о том, что брак Обамы трещит по швам, и она не понаслышке знает, каково это – оказаться в центре подобных историй", – резюмировал источник.

"Любовь всей моей жизни"

Официальных подтверждений сплетням о каких-либо связях между Энистон и Обамой публика пока не получала, но слухи продолжают появляться в разных источниках. Например, 24 января издание The Express Tribune писало об утечке личной переписки якобы одного из друзей актрисы. В сообщении говорилось, что Энистон сама признавалась в отношениях с экс-президентом Штатов в кругу близких друзей на одной из вечеринок.

Помимо неподтвержденных слухов, пользователи Сети отметили и странное поведение Мишель Обамы в последнее время. Она не сопровождала супруга на прощании с экс-президентом Джимми Картером 9 января, а также пропустила инаугурацию избранного президента Дональда Трампа 20 января.

Тем временем, будто пытаясь опровергнуть сплетни, Барак Обама трогательно поздравил жену с 61-летием в соцсетях. 17 января он опубликовал снимок, на котором супруги держатся за руки, наслаждаясь ужином при свечах.

"С днем рождения любовь всей моей жизни, Мишель. Ты наполняешь каждую комнату теплом, мудростью, юмором и изяществом – и при этом прекрасно выглядишь. Мне так повезло, что я могу разделить с тобой все жизненные приключения. Люблю тебя", – объяснился в чувствах супруге Обама.

В ответ Мишель сделала репост публикации мужа в своем блоге и лаконично призналась ему в любви. Пара в браке уже 33 года и вырастила двух дочерей.