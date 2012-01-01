Ксения Собчак поздравила Юру Борисова с номинацией на "Оскар"

Юра Борисов стал первым российским актером, номинированным на "Оскар", – он уже прокомментировал событие американскому телеканалу. Расскажем, как артист покорил Запад и как на новость отреагировали в России.

"Я не слышал остальных номинаций"

Фото: Getty Images/Earl Gibson III/GG2025/Penske Media

23 января стали известны номинанты на премию "Оскар". Среди претендентов на престижную награду американской киноакадемии впервые есть наш соотечественник – Юра Борисов. Номинации в категории "Лучшая мужская роль второго плана" артист удостоился за картину Шона Бейкера "Анора". Вместе с ним на заветную статуэтку претендуют Киран Калкин, Эдвард Нортон, Гай Пирс и Джереми Стронг.

Всего драма Бейкера представлена сразу в шести номинациях. Церемония награждения пройдет 2 марта 2025 года.

Вскоре после оглашения списка номинантов российский актер вышел в эфир американского телеканала. В кадре с Борисовым была его семья: супруга Анна с дочерями Марфой и Акулиной. Юра признался зарубежным журналистам, что его переполняют эмоции и пока он не понимает, что конкретно чувствует. Артист добавил, что узнал о номинации, когда ехал в машине.





Юра Борисов актер Это было очень забавно, потому что моя номинация была первой, и мое имя назвали первым, и моя жена начала кричать и плакать. Я не слышал ничего после этого, ничего из остальных номинаций, потому что она кричала.

"Юра Борисов шикарен"

Фото: Getty Images/Amanda Edwards/Getty Images for Film Independent

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что номинация Борисова на "Оскар" еще не признак того, что на Западе завершится "отмена" российской культуры.

Партнер Юры по фильму "Анора" Алексей Серебряков немногословно прокомментировал новость журналисту издания Voice.

"Я очень рад. Не знаю, завоюет ли он "Оскар". Спросите у членов Академии, они голосовали", – сказал актер.

В свою очередь, советский и российский режиссер Карен Шахназаров в беседе с изданием "Абзац" назвал "Оскар" переоцененной премией, однако не стал умалять заслуг Борисова.





Карен Шахназаров режиссер, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Для нашей страны "Оскар" сегодня ничего не значит. На мой взгляд, в последнее время это переоцененная премия. В плане качества отбираемых фильмов он давно просел. Юра Борисов в данной ситуации выступает не как российский, а как американский актер. Речь же идет о снятом в США фильме. Может быть, он и победит. Могу пожелать ему только удачи.

На событие поспешила отреагировать и телеведущая Ксения Собчак.

"Мог бы кто-то представить такое еще в начале года? Мои поздравления Юре, искусство действительно не имеет границ", – написала журналистка в своих соцсетях.

А продюсер Яна Рудковская не сдерживала эмоций от радости за соотечественника.

"Ура! Юра Борисов на фоне отрицания всего российского на Западе номинирован на "Оскар"! Но талант не скрыть и не убить, а наша земля ими богата", – заявила она в своем телеграм-канале.

Тина Канделаки тоже от всей души поздравила Юру с неоспоримым успехом и отметила, что свалившееся на него мировое признание он переживает с присущей ему скромностью.





Тина Канделаки продюсер, телеведущая То ли еще будет, Юра! Держись, главные премьеры впереди.

"Самый красивый героический русский мужик"

Фото: кадр из фильма "Анора"; режиссер – Шон Бэйкер; производство – FilmNation Entertainmen

За плечами 32-летнего уроженца Реутова почти семь десятков ролей в фильмах и сериалах, но мировая слава пришла к нему осенью 2024 года, когда в прокат вышла драма Шона Бейкера "Анора". В ней Юра сыграл немногословного, но справедливого и доброго в душе русского гопника Игоря. Всего лента собрала в прокате более 33 миллионов долларов и получила "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале.

8 декабря, в день своего рождения, артист получил первую международную награду за эту картину: как лучший актер второго плана он удостоился статуэтки Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса (LAFCA).

Кроме того, роль в "Аноре" принесла Борисову номинацию на престижную премию "Золотой глобус" и знакомство с Анджелиной Джоли. Несмотря на то что награду российский актер в итоге уступил Кирану Калкину, Юра обзавелся армией поклонниц за границей. Пользовательницы Сети называют его "королем всех лысых" и "самым красивым героическим русским мужиком".

